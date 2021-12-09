Эксперты: главными проблемами госзакупок стали задержки и низкое качество товаров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большинство участников рынка госзакупок в России считают низкое качество товаров и задержки в исполнении обязательств главными проблемами в этой сфере экономической деятельности, сообщили в четверг в пресс-службе НИУ ВШЭ со ссылкой на проведенное специалистами вуза исследование.

"В настоящее время регулирование и мониторинг закупок нацелены на соблюдение правил на этапе торгов. Смещение основного фокуса регулятора и контролирующих органов на результативность закупок на этапе исполнения позволило бы сделать этап закупки более гибким и учесть интересы добросовестных заказчиков", - заявил доцент факультета экономических наук ВШЭ Андрей Ткаченко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ткаченко и его коллеги провели первый масштабный анализ того, как работает российская система госзакупок и как ее эффективность оценивают сами заказчики и поставщики продукции. Для этого ученые проанализировали статистические данные о торгах, а также опросили мнения нескольких сотен игроков этого рынка.

Подавляющее большинство респондентов - около 77% заказчиков и 67% исполнителей - считают, что главным критерием эффективности госзакупок выступало то, насколько качественными были поставленные товары и услуги, а также то, насколько своевременно исполнялись все обязательства по контрактам. Борьбу с коррупцией опрошенные также называли в качестве одной из целей регулирования, но уделяли ей меньше внимания.

Кроме того, заказчики и исполнители госзакупок отметили, что пандемия коронавируса дополнительно усложнила ситуацию с госзакупками. В частности, она сделала задержки при исполнении контрактов более частым явлением и привела к росту цен.

Как предполагают ученые, качество работы рынка госзакупок можно заметно улучшить, если регулирующие органы начнут проводить регулярные опросы мнений поставщиков и заказчиков о том, как они относятся к различным нормативным актам, регулирующим хозяйственную деятельность бюджетного сектора. По мнению Ткаченко и его коллег, подобные опросы значительно повысили бы эффективность последующих реформ сектора госзакупок.