Величина прожиточного минимума в Свердловской области в 2022 году вырастет на 9,5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области утвердило в четверг повышение в 2022 году величины прожиточного минимума на душу населения на 9,5%, что опережает среднероссийские темпы роста, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Согласно документу, величина прожиточного минимума в регионе на 2022 год составит: для трудоспособного населения - 13 379 рублей (+11,8% к уровню 2021 года), для пенсионеров - 10 556 рублей (+10,9%), на душу населения - 12 274 рубля в месяц (+9,5%), для детей - 12 869 рублей (+8,6%)", - говорится в сообщении. Таким образом, для отдельных категорий людей рост величины станет еще существеннее. Он выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы в 8,6%, отметили в департаменте.

"Например, рост прожиточного минимума для пенсионеров означает, что пожилые люди, чье материальное обеспечение складывается ниже, получат федеральную доплату к пенсии. В целом установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума", - цитирует департамент министра экономического и территориального развития региона Дениса Мамонтова.

Ранее размер прожиточного минимума корректировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным правилам он устанавливается раз в год.