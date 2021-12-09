Оператор ГТС Украины сообщил, что ЕС использовал четверть объема закаченного в ПХГ газа

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС к началу декабря использовали уже около четверти объема природного газа, закачанного ранее в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) к отопительному сезону. Об этом сообщил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"По состоянию на 6 декабря из европейских подземных хранилищ газа отобрано примерно 25% от объема газа, закачанного в течение нынешнего сезона закачки", - написал он на странице в Facebook, где также опубликовал данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По словам Макогона, такую ситуацию можно объяснить низким уровнем наполнения хранилищ и ускоренным отбором газа из-за недостаточных объемов снабжения. "Причем объемы газа в ПХГ Австрии, Германии, Нидерландов, подконтрольные "Газпрому", существенно ниже показателей прошлых лет. Однако ситуация могла бы быть и может быть другой в случае увеличения транзита газа через территорию Украины", - считает он. Глава компании отметил, что украинская ГТС способна прокачивать до 250 млн куб. м газа в сутки, что почти в четыре раза больше объема транзита на начало ноября этого года.

Ранее в компании сообщали, что за 11 месяцев этого года транзит российского газа в ЕС через Украину составил 38,3 млрд куб. м, среднесуточный объем транспортировки - 114,8 млн куб. м. В Словакию поступило 24,849 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Молдавию - 2,783 млрд куб. м, в Польшу - 3,524 млрд куб. м, в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. В 2020 году через территорию Украины в ЕС транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.