CATL создает СП в Китае по производству медной фольги для аккумуляторов электромобилей

ШАНХАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей литий-ионных аккумуляторов китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) с партнером из провинции Гуандун (Южный Китай) готовится создать совместное предприятие с уставным капиталом в 2 млрд юаней (около $315 млн) по производству медной фольги для аккумуляторов электромобилей. Об этом сообщает в четверг шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал".

Проектная производственная мощность нового предприятия, в котором 80% акций будет принадлежать партнеру CATL компании Jiayuan Technology, составит до 100 тыс. тонн медной фольги в год. В настоящее время годовой объем такого производства Jiayuan Technology составляет 21 тыс. тонн. Базирующаяся в городе Мэйчжоу компания поставляет до 50% от общего мирового объема медной фольги толщиной 4,5 микрона, и компания CATL является ее главным клиентом.

Общий объем инвестиций в новый проект, который будет реализован в два этапа, компании не указывают. На первом из них планируется запустить производство мощностью до 50 тыс. тонн в год через три года после того, как будет зарегистрировано совместное предприятие. Сроки реализации второго этапа пока не определены. В будущем, пишет ресурс, компании могут создать еще одно подобное СП, если условия рынка окажутся подходящими.

За третий квартал общая выручка компании CATL увеличилась на 130,73% в годовом выражении и достигла 29,2 млрд юаней (около $4,6 млрд). Эти показатели стали рекордными для компании, которая в прошлом квартале занимала 50,8% рынка аккумуляторов для электромобилей в Китае. Именно с ростом спроса на этом рынке и связаны успехи CATL, основатель которой Цзэн Юйцюнь занял в этом году третью строчку в рейтинге богатейших людей Китая по версии делового издания Hurun (китайский аналог "Форбс"). За последний год он увеличил свое личное состояние на 200 млрд юаней ($31,2 млрд), которое теперь составляет 320 млрд юаней ($50,1 млрд).

В 2020 году общая выручка CATL составила 50,32 млрд юаней (около $7,7 млрд), что на 9,9% превысило показатель 2019 года. Продажи произведённых компанией литий-ионных аккумуляторов в 2020 году выросли на 14,3% в годовом выражении.

В сентябре CATL объявила, что намерена более чем в два раза увеличить производственные мощности за счет продажи своих акций на 58,2 млрд юаней (около $9,1 млрд). Три новые производственные линии будут расположены в городе Ниндэ (восточная провинция Фуцзянь), где находится штаб-квартира компании. Остальные две - в городах Чжаоцин (южная провинция Гуандун) и Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу). Они позволят увеличить общую мощность годового производства литий-ионных аккумуляторов на 137 гигаватт-часов, в 2020 году этот показатель составлял 114,3 гигаватт-часа.