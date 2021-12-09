Трутнев: льготный режим на Курилах позволит сделать их центром экономического роста

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Льготный режим для бизнеса на Курильских островах позволит им стать одним из центров экономического роста, сообщил в четверг вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Новый, самый совершенней режим будет работать на Курильских островах. Надеемся, это внесет вклад в развитие в России и позволит сделать Курильские острова одним из центров экономического роста", - сказал он на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

Ранее правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов, и вносит его в Госдуму. На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. При этом, как подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, важно не допустить возникновения на Курилах новой офшорной зоны, "чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги". Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами.

Проект закона позволяет компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.