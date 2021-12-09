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Экспертный совет при ЦБ обсуждает допверификацию при переводах и выдаче займов

Дополнительная верификация поможет предотвратить оформление кредитов и займов на человека без его ведома, а также станет препятствием для телефонных мошенников, отмечает регулятор

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России обсуждает дополнительную верификацию при денежных переводах и выдаче займов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Дополнительная верификация поможет предотвратить оформление кредитов и займов на человека без его ведома, а также станет препятствием для телефонных мошенников. Предложения по ее законодательному закреплению обсудил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России", - говорится в сообщении.

Также участники экспертного совета обсуждали предложение закрепить за доверенным лицом, указанным самим клиентом банка, возможность подтверждать проведение операции по переводу крупной суммы денег своего доверителя или отказывать в нем. "Экспертный совет намерен доработать эти предложения и направить их Банку России", - подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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