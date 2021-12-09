Власти Ставрополья прорабатывают возможность выпуска электромобилей в регионе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья прорабатывают возможность выпуска электромобилей на базе простаивающего завода "Ставропольавто". Есть инвесторы, готовые выкупить проблемный актив, сообщил журналистам в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"У нас есть по сути простаивающий завод "Ставропольавто". Мы сейчас переговоры проводим во всех направлениях, начиная от Центрального банка и заканчивая инвесторами, о выпуске на территории завода электромобилей. Предварительные договоренности есть, инвесторы готовы выкупить его. Этот проблемный актив на сегодня у МИнБа (Московский индустриальный банк - прим. ТАСС)", - сказал он во время пресс-конференции в Москве.

По словам Владимирова, эта работа поможет региону развивать работу в сфере зеленой энергетики. "Мы предполагаем, что до 1 ГВт доведем ветрогенерацию. <…> Очень хочется расшириться, мы хотим помимо самой зеленой энергетики производить у себя и продукты зеленой энергетики. Дальше - развитие наших химических производств, минимизации их воздействия [на окружающую среду]", - отметил глава региона.

Завод "Ставропольавто" в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. Завод полностью выполнил обязательства по выпуску порядка 2,5 тыс. автомобилей Great Wall Hover, после чего остановил работу.