Российско-китайский мост через Амур будет открыт в ближайшее время

ТАСС, 9 декабря. Официальное открытие моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ состоится в ближайшее время. Об этом сообщил на пленарном заседании итогового онлайн-форума "ProДФО-2021" губернатор Амурской области Василий Орлов.

"В ближайшие дни ожидаем открытие международного моста долгожданного в Китайскую народную республику" - сказал Орлов, не уточнив дату.

Строительство моста через реку Амур началось в декабре 2016 года и завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре 2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись. Первое время здесь будет функционировать временный таможенный пункт пропуска, со временем будет построено современное стационарное помещение, тогда пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.

Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км: 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории РФ. Каждая из сторон отвечала за строительство половины конструкции основного моста - по 540 м. По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили, ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи на 2022 год.