Шувалов заявил, что ВЭБ не помогал "Роснано" в погашении бондов на 4,5 млрд рублей

Он добавил, что ВЭБ готов взять ответственность за необеспеченные госгарантиями выпуски облигаций "Роснано" "в тех пределах, которые определит правительство РФ".

"Все [координируемые ВЭБ] организации находятся в хорошем финансовом состоянии. Те проблемы, которые есть у одной из наших организаций, у "Роснано", широко освещались. При этом поступил комментарий от правительства и Минфина, что этой ситуацией занимаются и проблема будет решена", - пояснил Шувалов.