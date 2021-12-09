Шувалов заявил, что ВЭБ не помогал "Роснано" в погашении бондов на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВЭБ не помогал "Роснано" в погашении облигаций на 4,5 млрд рублей, сообщил журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он добавил, что ВЭБ готов взять ответственность за необеспеченные госгарантиями выпуски облигаций "Роснано" "в тех пределах, которые определит правительство РФ".
"Все [координируемые ВЭБ] организации находятся в хорошем финансовом состоянии. Те проблемы, которые есть у одной из наших организаций, у "Роснано", широко освещались. При этом поступил комментарий от правительства и Минфина, что этой ситуацией занимаются и проблема будет решена", - пояснил Шувалов.