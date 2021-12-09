Дума приняла закон о размещении радиоактивных отходов, не связанных с атомной энергией

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о возможности по решению правительства РФ размещать радиоактивные отходы, образовавшиеся от не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности, в уже существующих местах размещения радиоактивных отходов.

Документ внес в Госдуму кабмин в июне, поправками дополняется закон об обращении с радиоактивными отходами. Речь идет о размещении твердых низкоактивных и очень низкоактивных радиоактивных отходов, образовавшихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. Согласно документу, такие отходы будут размещаться в местах, где уже находятся радиоактивные отходы, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд. Инициатива устанавливает, что размещение таких отходов разрешается исключительно по решению правительства РФ.

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы позволят размещать отходы планируемого к сооружению гидрометаллургического завода по переработке руд Томторского редкометалльного месторождения в действующем пункте размещения особых радиоактивных отходов ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Нововведение позволит использовать существующую инфраструктуру и не создавать дополнительные пункты хранения радиоактивных отходов.