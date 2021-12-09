ЦБ РФ: все банки Белоруссии подключены к российской системе передачи финансовых сообщений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все белорусские банки подключены к российской системе передачи финансовых сообщений. Об этом сообщил начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платежного форума.

"В рамках союза (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС) обсуждаются совместные шаги по миграции на стандарт ISO 20022 (международный стандарт ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии" - прим. ТАСС) и переход на единый канал информационного обмена финансовой информацией при проведении расчетов по взаимным корреспондентским счетам. И на сегодняшний день все белорусские банки подключены к системе передачи финансовых сообщений", - сказал Барышков.

Представитель регулятора также отметил, что идет интеграция национальных систем быстрых платежей со странами, где есть аналогичные системы, и "в следующем году такая возможность переводов уже будет реализована". "На сегодняшний день платежная инфраструктура Армении, Белоруссии и Киргизии полностью раскрыты для приема карт платежной системы "Мир", продолжается диалог с кредитными организациями - резидентами Республики Казахстан по вопросу организации приема карт "Мир" в их инфраструктуре. Помимо возможности использования национальных платежный инструментов на всем пространстве ЕАЭС также реализована возможность осуществить перевод денежных средств по номеру карты", - сообщил он.

Представитель Банка России отметил, что в числе подключенных пользователей к системе передачи финансовых сообщений - 38 зарубежных участников из девяти стран. В системе быстрых платежей Банка России, как отметил Барышков, общая сумма операций составила более 5 трлн руб.

О СПФС

Система передачи финансовых сообщений Банка России представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.