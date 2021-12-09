Дворкович призвал модернизировать экспертизу стартапов для достижения качества

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Только 20% заявок от организаций, поданных в фонд "Сколково", получают статус стартапа, при этом необходимо модернизировать их экспертизу для достижения ожидаемого результата, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Наука", прошедшего на площадке Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус", президент ФИДЕ, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Мы даем такой статус (стартапа) только примерно 20% тех, кто подает заявки. Стартап стартапу - рознь. У нас из 3 тыс., наверное, 1 тыс. станет успешными. Отбор очень серьезный, поэтому по экспертизе стартапов нужно хорошо подумать", - сказал он.

При отборе необходимо нацеливаться на результат, а не на количество, считает Дворкович.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России запустить выдачу льготных кредитов по ставке Центрального банка технологическим и цифровым стартапам в рамках стратегической инициативы "Взлет - от стартапа до IPO", начиная с весны 2022 года.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1 900).