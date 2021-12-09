Инвестиции в развитие санаториев Ставрополья по итогам года должны достичь 21 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в развитие и создание санаториев на территории Ставропольского края по итогам 2021 года должны составить 21-24 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров во время своей пресс-конференции.

"Мы в этом году предполагаем, что порядка 21-24 млрд рублей будет потрачено только по развитию санаторной базы. У нас прямо сейчас 11 в реконструкции, четыре новых санатория - в строительстве", - сказал он.

По словам губернатора, в регионе активно работает механизм курортного сбора, благодаря которому создали более 70 объектов притяжения. "Очень ратуем за то, чтобы он продлился и перешел со стадии эксперимента в стадию постоянного сбора для всех туристов", - добавил губернатор.