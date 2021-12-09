ЦБ заявил, что карты "Мир" принимаются в 14 странах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Карты платежной системы "Мир" в настоящее время принимаются в 14 странах мира, сообщил начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платежного форума.

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"В 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приема карт платежной системы "Мир", к текущему моменту за пределами Российской Федерации обеспечен прием карт платежной системы "Мир" в 14 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз)", - сказал представитель регулятора.

По словам Барышкова, на сегодняшний день эмиссия карт "Мир" составляет около 109 млн штук, доля рынка по объему платежей - более 25%, а по эмиссии - свыше 32%.

Банк России и АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир" 15 декабря 2015 года. Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. За рубежом карту "Мир" впервые начали обслуживать в Белоруссии в октябре 2018 года.

НСПК в ноябре сообщила о планах достичь в России до конца 2023 года обозначенного стратегией Банка России показателя 27-30% по объемам платежей.