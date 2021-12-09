Почти 2,5 тыс. рабочих мест создали на предприятиях АПК Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса реконструировали и модернизировали в Московской области с начала года, что позволило создать около 2,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На территории Подмосковья в завершающемся 2021 году создано, реконструировано и модернизировано не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций порядка 47 млрд рублей. Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой 2 470 жителей региона", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе отметили, что в этом году в регионе ввели в эксплуатацию пятую очередь тепличного комплекса ООО "Агрокультура групп", производственно-складской комплекс бакалейной продукции ООО "Мистраль трейдинг", завод по производству кормов для животных ООО "Научно-производственный центр кормовых технологий" и другие проекты.

"Для Подмосковья очень важны инвестиционные проекты в области АПК, реализация которых способствует созданию новых рабочих мест. Подчеркну, что правительство региона и в дальнейшем будет оказывать инвесторам необходимую поддержку на всех этапах создания сельскохозяйственных объектов", - добавил Воскресенский.