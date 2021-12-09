Кабмин выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство двигателя ПД-35

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь.

"Мы накануне долго обсуждали с президентом подход к двигателестроению, к тому, что необходимо сделать. И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошие новости. Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35", - сказал он.

Власти предусмотрели около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. "Важно ускорить выход на рынок отечественной силовой установки. В текущем году на эти цели запланировано около 50 млрд рублей бюджетных ассигнований", - сказал глава кабмина.

Россия является мировым лидером по поставкам двигателей для военной авиации, эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать. "У нас есть большие достижения в этой области, и Россия сегодня является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации. Безусловно, эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин призвал менять подход к производству самолетов и продумывать весь цикл жизни такой техники, от выпуска до послепродажного обслуживания. По мнению главы кабмина, нужно обеспечить стабильную загрузку отечественных предприятий по производству авиадвигателей.

Он призвал бороться за китайский рынок при продвижении двигателя большой тяги ПД-35.

"Надо сделать все для того, чтобы Китай захотел в конкурентной борьбе покупать, приобретать этот двигатель. Сколько примерно емкость рынка? Примерно 1 100 самолетов в Китае. Умножаем на два, если я правильно считаю, 2 200. Это уже рынок, за который надо бороться", - сказал премьер.

В четверг Мишустин посетил завод "Пермские моторы", который входит в ОДК (принадлежит ГК "Ростех"). На предприятии производится линейка двигателей ПС-90: они устанавливаются на самолеты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214.

На заводе в том числе осуществляется разработка двигателя большой тяги ПД-35. Предполагается, что он будет устанавливаться на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 (его вместе разрабатывают Россия и Китай).