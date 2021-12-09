Греция намерена развивать сотрудничество с Россией в туризме, инвестициях и энергетике

АФИНЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Греция рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с Россией в таких областях, как туризм, инвестиции, продвижение экономического сотрудничества и энергетика. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, комментируя итоги визита в Россию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Премьер в среду находился в Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Греция рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в таких областях, как туризм, инвестиции, продвижение экономического сотрудничества и энергетика", - подчеркнул Иконому.

По его словам, Мицотакис и Путин обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений. "Премьер подчеркнул, что Греция является членом Европейского союза 40 лет и в течение многих десятилетий - членом НАТО, и ясно, что она несет обязательства по коллективным решениям, которые принимаются этими наднациональными органами. Это ни в коем случае не означает, что Греция не имеет и не стремится иметь хорошие двусторонние отношения с Россией", - сказал представитель кабинета.

"Что касается возобновления напряженности на Украине, премьер выразил свою озабоченность и подчеркнул, что в конфликте в регионе не будет победивших, а только проигравшие, - продолжил Иконому. - Он также подчеркнул, что Турция не только прибегает к поджигательской риторике, искажая историю и географию, но и к агрессивным действиям, которые нарушают международное право и часто закладывают мину под стабильность в регионе. Что касается Кипра, премьер повторил нашу позицию о жизнеспособном решении [кипрской проблемы] в рамках резолюций Совета Безопасности [ООН], которые основываются на логике двухобщинной, двузональной федерации с единой правосубъектностью и единым гражданством".

Представитель кабинета подчеркнул, что греческое "правительство осуществляет стратегию активной многосторонней дипломатии, которая усиливает геополитические и геостратегические позиции страны". "Греция - фактор стабильности и мира с активной ролью на региональном уровне", - сказал Иконому.