Росатом приступил к строительству первых двух экотехнопарков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома, назначенное федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов на территории страны) приступил к строительству первых двух экотехнопарков (ЭТП) в России - "Михайловский" в Саратовской области и "Щучье" в Курганской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

"В этом году, как и запланировано, были получены все соответствующие разрешения на строительство четырех ЭТП, которые создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия - в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республике. В установленном порядке на конкурсной основе мы отобрали подрядчиков, и на сегодня в Курганской и Саратовской областях мы приступаем к строительству", - рассказал Лебедев. По его словам, оба объекта предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь ЭТП для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия - в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). Еще три будут строиться с нуля - "Восток" (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (г. Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (г. Северск, Томская область). По этим объектам в настоящее время проходят общественные слушания, проводятся экспертизы, и как только будут получены все необходимые документы, начнется строительство. В конце ноября проект ЭТП "Западная Сибирь" получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также Союза экологов Республики Башкортостан и Удмуртской ассоциации переработчиков отходов.

Проектная предельная мощность каждого ЭТП составит 50 тыс. т отходов I и II классов. По классификации Росприроднадзора, это свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).