Число проектов Группы "Роснано" с использованием стационарных накопителей энергии вырастет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа "Роснано" в 2022 году расширит перечень пилотных проектов по использованию стационарных накопителей энергии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе группы.

"В 2022 году мы планируем увеличить количество пилотных проектов: уже начали проектировать еще шесть крупных стационарных накопителей для обеспечения качества энергоснабжения на крупных объектах. Еще один наш проект - применение накопителей в составе автономных гибридных энергоустановок для энергоснабжения удаленных поселков. Большой потенциал видится также в применении накопителей в составе зарядных станций для электротранспорта", - приводит пресс-служба слова управляющего директора группы "Роснано" Алексея Тихонова.

Стационарные накопители будут апробированы для обеспечения качества электроэнергии в сетях 6, 10 кВ. Также апробацию пройдут решения для сглаживания внутрисуточных пиков энергопотребления и подключения зарядных станций для электротранспорта.

В текущем году компании группы "Роснано" уже осуществили ряд проектов в области систем накопления энергии. Поставлены 17 стационарных накопителей для группы "Россети". Они повышают качество электроснабжения на объектах 0,4 кВ за счет поддержания номинального уровня напряжения и обеспечивают надежность, выступая резервным источником питания для социально значимых объектов, которым требуется второй независимый источник энергоснабжения.

Компания ООО "ИнЭнерджи" в рамках НИОКР осуществила поставку для ПАО "РусГидро" на о. Русский в Приморском крае пилотный гибридный накопитель энергии мощностью 30 кВт. Он использует литий-ионные и проточные батареи в составе одного устройства для моделирования режимов работы гибридных энергоустановок на Дальнем Востоке, позволяя повысить эффективности работы возобновляемой и топливной генерации. "В экосистеме "Роснано" сформированы необходимые компетенции для поставки накопителей. В рамках пилотных проектов они уже доказали свою эффективность в обеспечении надежности энергоснабжения потребителей в регионах", - подчеркнул Тихонов.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.