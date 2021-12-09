Власти Ставрополья планируют вложить до 10 млрд рублей в инфраструктуру для курортных ОЭЗ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Освоение территорий для особых экономических зон (ОЭЗ) в Ставропольском крае, в которых могли бы работать санаторные объекты, потребует до 10 млрд рублей для создания необходимой инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в четверг.

"Нам необходимо провести воду, отвести канализацию, провести газ, свет, дорогу. Есть тяжелые территории, где через ущелья проползает, мы сейчас все это проектируем. Примерно мы планируем до 10 млрд [рублей] на освоение [территорий для ОЭЗ]", - сказал он.

По словам Владимирова, площадки будут готовы для работы, предварительно, в 2024 году. "Мы уже начинаем предварительно соглашения заключать - инвесторам мы готовы их будем отдавать с 2024 года. Именно только под строительство санаториев. Ничего другого там не будет. В среднем санатории предполагаем от пяти до семи гектар", - сказал губернатор.

Он добавил, что сегодня важно создавать такие места притяжения туристов не только в черте городов, но и за их пределами.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил проработать вопрос создания особых экономических зон в крупных городах-курортах. В их число входят Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Ессентуки.