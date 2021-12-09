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Мишустин: российский двигатель ПД-14 станет достойной заменой иностранному аналогу

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Российский авиационный двигатель ПД-14, который будет устанавливаться на самолет МС-21, станет достойной заменой иностранному аналогу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг.

"Мы очень сильно, серьезно продвинулись в гражданской сфере. Создан первый российский двигатель нового поколения ПД-14, он станет достойной альтернативой иностранному аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21", - сказал председатель правительства.

Необходимо продумать механизм опережающего финансирования работ по двигателям ПД-14 и ПД-8, заявил Мишустин.

 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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