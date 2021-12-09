В Удмуртии появится индустриальный парк площадью 40 га

ТАСС, 9 декабря. Власти Удмуртии создадут в Завьяловском районе под Ижевском индустриальный парк на площади 40 га, его часть в дальнейшем планируют включить в состав особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"В рамках форума "Сделано в Удмуртии" прошла презентация индустриального парка "Ижевск" и нового финансового инструмента - "промышленной ипотеки", разработанной специально для резидентов этого парка. Как рассказал участникам форума первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, индустриальный парк площадью 40 га расположится в Завьяловском районе Удмуртии", - сказано в сообщении.

По словам Сунцова, проект будет реализовывать Корпорация развития региона по федеральной программе. "За счет этой программы мы можем списывать долги перед федерацией, вкладывая в инфраструктуру новых инвестпроектов. Если буквально, то мы создаем готовые площадки для инвесторов, одновременно уменьшая объем долговых обязательств региона", - цитирует Сунцова пресс-служба.

Сейчас власти готовят заявку для создания парка, срок подачи - март следующего года. Инфраструктуру по программе начнут строить в 2022 году, а первые корпуса появятся в 2024 году. "Индустриальный парк, по сути, станет отправной точкой для формирования особой экономической зоны и часть его корпусов войдет в будущую ОЭЗ. Для резидентов индустриального парка - это дополнительные возможности для развития производств", - сказал Сунцов.

В правительстве отметили, что в четверг заместитель директора по инвестиционной деятельности Корпорации развития Удмуртии Владимир Смирнов подписал первые соглашения с будущими резидентами индустриального парка - это ООО "Нефть", ООО "Искра" и ООО "Эксклюзив Алко". ООО "Нефть" намерена создать на территории парка производственный комплекс для сборки буровых установок с прогнозным объемом инвестиций 150 млн рублей. ООО "Искра" займется производством этикетки и упаковки с прогнозным объемом инвестиций 100 млн рублей. ООО "Эксклюзив Алко" будет выпускать стеклянные изделия для парфюмерной промышленности с прогнозным объемом инвестиций 500 млн рублей. Для всех резидентов индустриального парка доступны льготы в виде 0% налога на имущество и транспорт на пять лет.

Еще один инструмент, который смогут использовать резиденты индустриального парка, а в перспективе и резиденты ОЭЗ - промышленная ипотека. Предполагается, что ее запустят в 2022 году. Это позволит инвестору на льготных условиях получить в собственность промышленную площадку, а не арендовать ее. Ставка составит 7,5%, первоначальный взнос 10% от общей стоимости объекта недвижимости. Погасить основной долг по ипотеке можно будет за 10 лет, при этом, в случае необходимости, власти предоставят отсрочку по основному долгу на два года.

О форуме

Ежегодный предпринимательский форум "Сделано в Удмуртии" проходит с 6 по 10 декабря в онлайн-формате. Программа включает в себя полезные кейсы для опытных и начинающих бизнесменов, инвесторов, самозанятых, а также физических лиц, которые планируют открыть свой бизнес.

Форум проводит АНО "Корпорация развития Удмуртской Республики" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке правительства региона.