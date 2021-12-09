Титов заявил об отсутствии основания для ареста владельца сети "Рив Гош"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что основания для ареста владельца сети "Рив Гош" и совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера отсутствуют. Речь идет не о мошенничестве, а "об абсолютно типовой сделке факторинга", заявил в четверг ТАСС бизнес-омбудсмен.

Московский суд Санкт-Петербурга ранее на два месяца отправил под стражу Мейера, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества на 2,4 млрд рублей. По данным СМИ, дело связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". С 2017 года обвиняемым по нему проходил другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин.

"То, что вменяют Мейеру - это абсолютно предпринимательская история. Его обвиняют якобы в мошенничестве, однако речь идет об абсолютно типовой сделке факторинга, в которой "Юлмарт" ни на одном из этапов ничего злонамеренно не искажал. Сложные взаимоотношения совладельцев подвели компанию к банкротству, и на этом этапе исполнять договорные отношения в рамках факторинга стало сложно. Но это совершенно не означает, что долг не может быть выплачен в рамках конкурсных процедур, которые до сих пор продолжаются. Поэтому для выбора предварительного заключения как меры пресечения в данном случае не было никаких оснований", - сказал Титов, комментируя решение суда.

Он напомнил, что институт бизнес-омбудсмена неплохо представляет фактуру дела, поскольку его фигурантом является "давний подзащитный, еще один совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин".

"На наш взгляд, возбуждение второго дела по "Юлмарту" и попытки заключить Августа Мейера под стражу продиктованы одним - желанием следствия искусственно ускорить ход процесса, сильнее надавить на фигурантов, потому что суть обвинения остается откровенно слабой. Именно по этой причине и дело Дмитрия Костыгина никак не может дойти до суда", - добавил Титов.

Ранее сообщалось о том, что Мейер не признал вины, а адвокат просил отпустить своего подзащитного под залог в 5 млн рублей, избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий либо домашний арест. В то же время прокурор поддержал ходатайство следствия, заметив, что дело по второму эпизоду преступления на 1 млрд рублей (первый эпизод - 1,4 млрд рублей) возбуждено только в сентябре 2021 года. Сам следователь обосновал ходатайство тем, что Мейер принимает активные меры по отчуждению имущества. Отмечалось, что у Мейера есть также два гражданства помимо российского: Мальты и Сент-Китс и Невис.