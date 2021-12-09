Литве грозят судебные иски в случае расторжения договора с "Беларуськалием"

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Литва столкнется с серьезными судебными исками в случае расторжения договора с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий", в отношении которого вступили в силу санкции США. Об этом в четверг заявил министр транспорта и коммуникаций республики Марюс Скуодис.

"В Литве нет практики реализации такого рода санкций, особенно в отношении договоров такого масштаба с такими последствиями. Я имею в виду возможные судебные процессы, их размер, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но факт, что они (иски - прим. ТАСС) будут", - передает его слова местное агентство BNS.

По его словам, после того, как юристы изучили договор с "Беларуськалием" и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за его прекращение и возможные финансовые последствия лежит на правлении литовской железнодорожной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), находящейся в госуправлении. "Министр не может обязать "Летувос гележинкеляй" расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски", - указал глава Минтранса.

Руководитель "Летувос гележинкеляй" Мантас Бартушка со своей стороны заявил в четверг, что компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения договора с "Беларуськалием". "Нарушение соглашения грозит значительными потерями. Они могут достигнуть сотен миллионов евро", - отметил он.

По его словам, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами. "Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с "Беларуськалием". Этот вопрос в руках государства", - подчеркнул он.

Санкции против "Беларуськалия"

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила 8 декабря компания "Летувос гележинкеляй". По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.