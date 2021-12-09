Эксперт: пандемия изменила профиль российских предприятий в Германии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса изменила профиль работающих в Германии российских предприятий: почти не осталось малых компаний-посредников, которые занимаются поставками машиностроительного оборудования в РФ. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Германии Сергей Никитин.

"Пандемия изменила профиль российских предприятий, работающих в Германии. Их общее число незначительно сократилось и насчитывает сегодня около полутора тысяч, но почти не осталось малых предприятий-посредников, занимавшихся поставкой машиностроительного оборудования в Россию. Эти предприятия исчезают не только из-за отсутствия прежних закупочных бюджетов, санкций, политического охлаждения и сбоев в цепочках поставок, но также и потому, что у предпринимателей в России изменилось отношение к содержанию модернизации и рискам. Теперь нашим предприятиям нужны не столько готовые промышленные установки, сколько инженерные решения, обеспечивающие оптимизацию закупок, консолидацию ключевых компетенций и независимость развития. В содействии этому и находят себя многие бывшие посредники", - сказал Никитин.

По его словам, спрос на совместные инжиниринговые проекты подтвердили деловые встречи предприятий автопрома Самары и Автомобильного кластера Саксонии, машиностроителей Тюрингии и Пензенской области, Баден-Вюртемберга и Тульской области, организованные с участием российских территориальных ТПП и Круга экспертов при представительстве ТПП России в Германии.

Информационно-коммуникационные технологии внедряются сегодня в Германии во все сферы жизни также с помощью российских предприятий, отметил Никитин.

"Сотрудничество в этой сфере дает не только эффект решения конкретных проблем, но и способствует сближению малых и средних предприятий в противостоянии попыткам крупных компаний монополизировать цифровые рынки. При этом складываются общественно-полезные сети обмена опытом индивидуальных решений частных задач и механизмы эффективного применения технологических наработок", - пояснил он.

Никитин добавил, что предприятия двух стран заинтересованы в совместной разработке и применении энергоэффективных технологий. "Российские предприятия могут не только участвовать в грантовых программах, например, в программе правительства ФРГ по водородным проектам, напрямую предлагать соответствующие решения немецким предприятиям, но и успешно продвигать свою продукцию со знаком климатической нейтральности", - добавил руководитель представительства.