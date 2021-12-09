Правкомиссия предварительно одобрила заявки двух регионов на 2 млрд рублей из средств ФНБ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заявки ресурсоснабжающих организаций Мурманской и Нижегородской областей на предоставление финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 2 млрд рублей на проекты в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предварительно одобрены правкомиссией по региональному развитию, сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания президиума комиссии.

В середине ноября Хуснуллин сообщал журналистам о том, что регионы России подали заявки на финансирование проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства за счет средств ФНБ в общей сложности на 600 млрд рублей.

"На штабе были рассмотрены и предварительно утверждены заявки от ресурсоснабжающих организаций Мурманской и Нижегородской областей на предоставление финансирования для реализации проектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму порядка 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что заявки регионов на финансирование строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств ФНБ поступают через Фонд ЖКХ. Объем финансирования по этой программе на 2022-2024 гг. составит 150 млрд рублей.

"Мы начинаем работу по предварительному рассмотрению заявок субъектов. Это важная работа, которая непосредственно скажется на качестве жизни граждан страны", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств ФНБ на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.