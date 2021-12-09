Эксперт: развитие водородной энергетики требует новых правил безопасного применения сырья

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Развитие водородного сегмента российской энергетики требует разработки новых регламентов обращения с водородом для обеспечения безопасности таких систем. Об этом сказал ТАСС в четверг на Конгрессе молодых ученых президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Самое главное - безопасность, ведь водород и кислород - это гремучий газ, и крайне опасный. Поэтому новые правила обращения с водородом, создание регламентов по технике безопасности - являются ключевыми. И важно провести экспертизу и полный анализ последствий до начала работы с водородом", - сказал Ковальчук.

Он напомнил, что ученые Курчатовского института развивали водородные технологии еще в 1970-х годах, когда мир плохо представлял себе перспективы их применения.

Итогами этой работы стала разработка первых в мире водородного самолета, автомобиля и ряда других технологий, отметил Ковальчук.

"У нас есть огромный опыт и научный задел в этой области. Один из лучших в мире. И сегодня важно грамотно его использовать для дальнейшего развития научных технологий, которые должны быть безопасными для человека", - добавил он.

Производство и накопление

Говоря о том, какие направления развития водородных технологий нуждаются в проработке в первую очередь, ученый отметил важность организации производства и накопления водорода.

"Водород сегодня имеет конкретное применение <…>, к примеру, в металлургии или химической промышленности. Очевидно, что его нужно производить там, где он используется. Так всегда делалось и делается сегодня, например, при производстве азотистых удобрений. Второе - <…> надо решить вопрос накопления, потому что это одно из самых узких мест для альтернативной энергетики", - отметил глава Курчатовского института.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.