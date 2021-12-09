Профицит внешней торговли России в январе - ноябре вырос в два раза

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - ноября 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $162,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $82,9 млрд.

По данным регулятора, положительного сальдо торгового баланса увеличилось за счет более значительного наращивания экспорта товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры при некотором замедлении темпов роста импорта.

Положительное сальдо торгового баланса РФ за 2020 год составило $89,4 млрд, что на 45,9% меньше, чем годом ранее.

Чистый отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - ноябрь 2021 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $73,9 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - ноября 2020 года этот показатель находился на уровне $48,9 млрд.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций", - пояснил регулятор.

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.