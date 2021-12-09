Порт Янпу на Хайнане создал онлайн-платформу по урегулированию проблем заказчиков

По его данным, онлайн-площадка выступает системой одного окна для работающих в порту предприятий. Посредством этого механизма они могут сообщить о возникшей проблеме, после чего вся информация будет передана компетентным ведомствам. Представители компаний будут иметь возможность в режиме реального времени отслеживать статус заявки и процесс рассмотрения.

По словам директора Управления по развитию порта свободной торговли Янпу Чжан Хунгуан, эта платформа позволила значительно ускорить процесс получения обратной связи от органов государственной власти, таможни и других ведомств и сэкономить значительное количество времени работающим в этой особой экономической зоне компаниям.

Как сообщил телеканалу менеджер компании "Шэнчжуан текнолоджи" Юань Шэнминь, его предприятие занимается поставками крупногабаритного механического и электронного оборудования из-за рубежа. Ранее компания была вынуждена нести значительные издержки для организации логистики, погрузки и разгрузки товара при прохождении таможни. По словам менеджера, они сообщили о проблеме администрации порта, после чего процедура таможенного досмотра была усовершенствована, а издержки компании сократились.

Товарооборот особой таможенной зоны Янпу в январе - октябре текущего года вырос в 33,8 раза, до 27,81 млрд юаней (около $4,36 млрд по текущему курсу). За первые десять месяцев текущего года экспорт составил 720 млн юаней (около $112,86 млн), что в 60,2 раза больше в годовом исчислении. Импорт вырос в 33,4 раза, до 27,09 млрд юаней (порядка $4,25 млрд). За 11 месяцев этого года в порту было зарегистрировано 402 новых торговых предприятия, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.