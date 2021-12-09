Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться в готовности системы

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться к готовности к этому всей системы.

"Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", - обратился глава государства к руководителю Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирине Боровой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ирина Боровая попросила Путина дать поручения дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов законов об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах.

Как отметил президент, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Власти РФ постараются не допустить "никаких опрометчивых решений" в ситуации с QR-кодами.

"Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", - сказал глава государства, ответив на просьбу Борововой.