Проект "Технополисы Поволжья" объединит 13 проектов 10 регионов ПФО

ТАСС, 9 декабря. Региональные проекты по созданию кампусов и технологических площадок 10 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) войдут в проект "Технополисы Поволжья". На данный момент предварительно отобрано 13 дополняющих друг друга проектов, сказано в сообщении по итогам правкомиссии по региональному развитию со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Проект "Технополисы Поволжья" объединил в себе региональные проекты по созданию кампусов и технологических площадок. В него предварительно собрано 13 проектов из 10 регионов ПФО. Очень важно, что кампусы не конкурируют, а дополнят друг друга", - приводятся слова Чернышенко в сообщении.

По словам вице-премьера, проекты также увязаны с особыми экономическими зонами, которые работают в регионах ПФО. Чернышенко добавил, что межвузовский кампус субъектов Приволжья имеет высокие шансы пройти все необходимые процедуры отбора и получить федеральную поддержку.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал эту инициативу и подчеркнул, что для развития таких кампусов необходимо создавать инженерную и транспортную инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов. По его словам, за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, в том числе за счет частных инвестиций. Работа по созданию сети кампусов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.