На Украине обвинили Госатомрегулирование в противодействии совместным проектам с США

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко обратился с жалобой к премьер-министру страны Денису Шмыгалю на то, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование) препятствует совместным с США проектам в сфере атомной промышленности.

"Мы имеем ряд замечаний к работе Госинспекции ядерного регулирования, - заявил он в четверг на заседании правительства. - Речь идет о том, что этот орган на самом деле имеет четко очерченные законодательством функции и не всегда соблюдает эти рамки. Видим, что во время работы создавались определенные препятствия для сотрудничества с нашими стратегическими партнерами". Глава министерства заявил, что речь идет об отказе регулятора сотрудничать с компанией-оператором АЭС "Энергоатом" по внедрению на Украине реакторов проекта AP1000 компании Westinghouse.

Кроме того, продолжил Галущенко, регулятор затягивает срок ввода в эксплуатацию нового хранилища для облученных топливных сборок. "Также речь идет о затягивании выдачи лицензии на эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, построенного нашими американскими партнерами, из-за необоснованного требования дополнительной информации, которая не предусмотрена законодательством", - сказал он.

В Минэнерго пожаловались также на затягивание ведомством выполнения инициатив по строительству новых энергоблоков. Это касается утверждения кадастровых площадок под строительство, уточнил министр. В связи с этим он выступил с предложением признать неудовлетворительной работу руководителя регулятора.

Компании "Энергоатом" и Westinghouse 22 ноября подписали соглашение о работах в рамках строительства двух энергоблоков на Хмельницкий АЭС. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что стоимость одного энергоблока составит около $5 млрд, срок строительства - около пяти лет. Ожидается, что финансирование проекта пойдет за счет кредита US Eximbank, а за основу возьмут американскую технологию ядерного реактора АР1000. Котин отметчал, что у "Энергоатома" амбициозные планы - до 2040 года построить атомные мощности на 24 ГВт.