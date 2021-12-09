Число мигрантов в коммунальных службах Москвы сократилось вдвое за 5-7 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество мигрантов, занятых в коммунальных службах столицы, сократилось в два раза за последние 5-7 лет. Уменьшение числа мигрантов в комплексе городского хозяйства столицы не скажется на комфорте москвичей, сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мы не имеем права сегодня сделать отрицательный шаг для того, чтобы комфорт [москвичей из-за снижения доли мигрантов в коммунальных службах] стал дискомфортом. <...> Количество мигрантов сокращается, за последние, там, 5-7 лет их [число] сократилось почти в два раза, и те, кто сегодня работают, для них созданы нормальные социально-бытовые условия, нормальный уровень оплаты труда, такой же как и для всех остальных работающих. Они проживают в коммунальных городках, эти городки оборудованы системами контроля за тем, кто туда прибывает и убывает [оттуда], для них созданы уютные условия для проживания - комнаты, душевые, комнаты отдыха, [обеспечена] возможность разместить свою спецодежду для того, чтобы ее посушить, [у них есть] возможность получить медицинские услуги", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работающие в комплексе городского хозяйства мигранты вовремя сделали прививки от коронавируса. "В этих городках есть спортивные тренажеры, спортивные снаряды, условия приема пищи, работают пищеблоки, - то есть все условия для комфортного проживания. Поэтому, создавая комфорт, мы и приглашаем москвичей, жителей Московского региона, Центрального федерального округа [на работу]", - добавил заммэра.

По его словам, в таких городских инженерных компаниях как "Мосводоканал", "Гормост", "Автомобильные дороги", объединенных тепловых и электрических компаниях работают только граждане РФ. Работа по сокращению числа мигрантов в столичном комплексе городского хозяйства будет продолжена, подчеркнул Бирюков.