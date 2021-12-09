МСП банк может стать оператором стратегической инициативы правительства от стартапа до IPO

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МСП банк может с марта 2022 года стать оператором стратегической инициативы правительства "Взлет - от стартапа до IPO", сообщил глава корпорации МСП Александр Исаевич в рамках круглого стола на тему реформы институтов развития.

"У нас со следующего года МСП банк может стать оператором стратегической инициативы от стартапа до IPO. Смысл этой процедуры - мы начнем выдавать кредиты по ключевой ставке инновационным компаниям. Сейчас эта процедура прорабатывается, будет сформирована экспертная группа для того, чтобы вместе с рынком отбирать компании", - сказал он.

Ожидается, что период финансирования составит семь лет, где первые три года будут финансироваться под субсидированную процентную ставку.

Программа поддержки технологических стартапов в рамках утвержденной правительством стратегической инициативы "Взлет - от стартапа до IPO" предполагает помощь потенциальным лидерам данной отрасли на этапе становления - от посевной стадии до создания стартапа и выхода на IPO. По планам Минэкономразвития РФ, к 2024 году число таких компаний должно составить не менее тридцати.