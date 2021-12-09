"Сибирский антрацит" досрочно выполнил годовой план по добыче антрацита

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Угольная компания "Сибирский антрацит" (крупнейший в России производитель антрацита, входит в группу "Сибантрацит") выполнила годовой план, добыв 7,3 млн тонн антрацита, за три недели до конца года, говорится в сообщении на сайте группы.

"9 декабря коллектив АО "Сибирский Антрацит" досрочно выполнил годовой план, добыв 7,3 млн тонн антрацита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что достичь таких показателей удалось за счет технического перевооружения компании, перехода на более мощное оборудование. Так, в 2021 году компания закупила 42 новых самосвала, пять экскаваторов, три бульдозера и два грейдера.

Группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade и является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2020 году объем добычи составил 17,6 млн тонн.