Акции "Соллерса" выросли на 6,61% на новостях о buyback 5% акций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Соллерс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 6,61% - до 234 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:20 мск.

К 16:40 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 230,5 рубля за бумагу (+5,01%).

Акции "Соллерса" дорожают на фоне сообщений о том, что совет директоров компании согласовал обратный выкуп (buyback) 1,713 млн акций группы по 240 рублей за штуку, говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации.