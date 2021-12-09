Владельцев сетей связи могут обязать хранить данные три года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в I чтении правительственный законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить и предоставлять информацию правоохранительным органам.

Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет "информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи". Инициатива также обязывает предоставлять указанные данные "органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

"Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях", - указывается в пояснительной записке.