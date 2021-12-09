Ставрополье планирует удвоить производство овощей открытого грунта к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены увеличить производство овощей открытого грунта в регионе до 650 тыс. тонн в год к 2024 году, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Ставропольский край в этом году произведет 308 тыс. тонн овощей открытого грунта. Мы уже эту цифру видим, готовы увеличить ее до 650 тыс. тонн [к 2024 году]. Для этого мы предлагаем помочь нашим аграриям. У нас засушливая территория, нам нужно орошение. Мы вышли с инициативой 2,5 тыс. га в год дополнительно в течение четырех лет переводить под орошение под овощи открытого грунта", - сказал он во время пресс-конференции в Москве.

Владимиров отметил, что для наращивания производства овощей в регионе необходимо формирование логистических пунктов, создание первичной переработки и площадей хранения. "Пики роста и падения цен связаны с тем, что у нас практически нет [площадей] хранения. На высоком урожае цена упала, потом закончился урожай, начинает цена расти, потому что все из-за рубежа идет. Мы предполагаем очень важным этапом строительство плодо- и овощехранилищ, с этой инициативой также вышли", - пояснил губернатор.

По словам главы региона, аграриям необходима господдержка при покупке техники, которую задействуют в выращивании и уборке овощей открытого грунта. Владимиров сообщил, что региональная программа развития производства овощей прошла защиту в Минсельхозе РФ. "Программа защищена, на будущий год мы точно получаем под орошение, под погектарную поддержку, дальше будем еще дополнительно заявляться", - отметил он.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в целом обеспеченность овощами в регионе составляет 95% от медицинской нормы. Обеспеченность овощами "борщевого набора" - 60%, картофелем - 87%. По данным министерства, Ставрополье находится на четвертом месте в РФ по производству овощей в теплицах.