Правительство Китая выделило провинции Хайнань более $78 млн на природоохранные проекты

ХАЙКОУ, 9 декабря. /ТАСС/. Центральное правительство КНР выделило провинции Хайнань 500 млн юаней (около 78,74 млн долларов) на природоохранные и экологические проекты. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, из этих средств по 250 млн получат города Цюнхай и Дунфан. Согласно требованию Министерства финансов КНР, указанное финансирование предназначено для защиты мангровых лесов и расширения их площади, а также реконструкции и охраны экосистем в прибрежной полосе.

Как отмечает издание, управление финансов провинции Хайнань утвердит соответствующие экологические проекты, проконтролирует целевой расход средств и соответствие хода строительства заявленному графику.

Как ранее сообщали власти Хайнаня, в ближайшие пять лет провинция намерена восстановить свыше 3,2 тыс. гектаров мангровых лесов, а также 1,7 тыс. гектаров лиственных лесов в прибрежной зоне. Одновременно с этим правительство усовершенствует систему стандартизации, внедрит научные методы для защиты водно-болотных угодий. Благодаря этим усилиям за последние пять лет на острове было создано 12 заповедных зон, из них семь - общенационального уровня.