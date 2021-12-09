В Петербурге ожидают роста числа иностранных трудовых мигрантов на 20% по итогам года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ожидаемая численность иностранных трудовых мигрантов в Петербурге по итогам года - 320,5 тыс. человек, говорится в материалах председателя городского комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко.

"Ожидаемая численность иностранных работников, включая граждан ЕАЭС, по итогам 2021 года - 320,5 тыс. человек, рост на 20% по сравнению с 2020 годом", - сказано в материалах, представленных на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Наибольшее число трудовых мигрантов из Узбекистана (46% от общего числа), Таджикистана (15%), Белоруссии (11%). Что касается отраслевого распределения, то наибольшее число иностранных работников - 19,3% - занято в сфере строительства, в обрабатывающих производствах - 13,9%, в торговле - 13,6%.

"Ключевой момент не просто в замещении иностранных граждан гражданами российских регионов или гражданами, которые постоянно живут в Петербурге, - рассказал Чернейко, отвечая на вопрос, готов ли город отказаться от мигрантов в строительстве. - Дело в том, что сегодня зарплатные ожидания трудовых мигрантов очень мало отличаются от зарплатных ожиданий наших граждан, особенно из регионов России. Поэтому по мере того, как во время стройки будут применяться новые строительные технологии, изменяться подходы к кадровому проектированию, будет уменьшаться число работающих в этой сфере и выработка на одного человека".