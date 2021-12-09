Владимирский инвестконгресс может стать межрегиональной площадкой для ЦФО

ТАСС, 9 декабря. Владимирский инвестиционный конгресс, который проходит в Суздале Владимирской области 9-11 декабря, может получить статус межрегиональной площадки для регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в ходе пленарного заседания сообщил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

"Есть крупные форумы национального масштаба, и понятно, что на них идет речь о глобальных вопросах, вопросах, которые затрагивают большое количество регионов, и есть форумы сугубо региональные, где стараются привлечь внимание к проблемам конкретно взятого региона. А вот если посмотреть на то, много ли у нас форумов, где оценивается специфика какого-то отдельного макрорегиона или федерального округа, то таких форумов, конечно, не хватает. И можно надеяться, что нынешний форум как раз и позволит заполнить этот пробел и обсудить те проблемы, которые специфичны для регионов Центральной России", - сказал Щеголев.

Он добавил, что местом проведения конгресса не обязательно должна быть Владимирская область, мероприятие возможно проводить и в других регионах ЦФО. "Если опыт окажется удачным, форум превратится в традиционный, не обязательно, наверное, его надо будет привязывать именно к Владимиру <...> можно подумать, чтобы это была переходящая площадка", - отметил он.

Владимирский инвестиционный конгресс власти стали проводить вместо Владимирского межрегионального экономического форума, который проходил с 2013 по 2018 годы. Первый конгресс прошел в декабре 2020 года в онлайн-формате. Второй открылся 9 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности. Планируется подписание соглашений между властями Владимирской области и инвесторами на общую сумму около 15 млрд рублей.