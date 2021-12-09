Программу карбоновых полигонов расширят до нескольких десятков регионов

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Власти намерены увеличить число карбоновых полигонов в регионах России до нескольких десятков, все объекты будут созданы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), об этом в четверг сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе Конгресса молодых ученых.

"Сколько этих полигонов будет, думаем, что несколько десятков, все создаются на принципах ГЧП", - сказал министр.

Ранее ТАСС сообщал, что сеть карбоновых полигонов в РФ расширена до 16 регионов, такие полигоны уже созданы в Калининградской, Свердловской, Тюменской областях, завершается создание в Чечне.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. В конце сентября в РФ насчитывалось 14 регионов - участников проекта.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более 3 тыс. человек со всей страны: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.