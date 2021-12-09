Агропарк Хайнаня способствовал аккумуляции дохода от селекционных культур на $644 млн

САНЬЯ /Китай/, 9 декабря. /ТАСС/. Косвенный доход от продвижения селекционных агрокультур, выращенных в сельскохозяйственном индустриальном парке города Санья в китайской провинции Хайнань, составил 4 млрд юаней (около $644 млн). Как сообщила газета "Наньго душибао", экономические достижения этого государственного агропарка района Ячжоу были представлены на выставке его инновационных достижений.

С момента основания парка в 2019 году площадь его научно-исследовательских селекционных баз достигла 1,4 тыс. га. На них выращивают и изучают 2,6 тыс. видов сельскохозяйственных культур.

Также в агропарке построили демонстрационные базы площадью 32 га, где выращивают 72 коммерческих сорта сельскохозяйственных культур. Здесь произрастают тропические фрукты, овощи, бахчевые и зерновые культуры.

В 2021 году площадь фермерских угодий высокого качества в парке Ячжоу увеличилась до 3 553 га, что составляет 97% от их общей площади. Средняя сумма инвестиций на гектар составляет 75 тыс. юаней (11,7 тыс. долларов), а годовая производительность с гектара земли оценивается в 285 тыс. юаней (44,7 тыс. долларов).

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Как отмечают китайские исследователи, Хайнань является перспективной зоной для селекции высокоурожайных культур - этому способствует тропический климат и большое количество солнечных дней. Здесь выращивают маракуйю, питайю, кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, на этом острове имеются возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.