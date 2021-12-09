Цена газа в Европе вновь превысила $1 200 за 1 тыс. куб. м на биржевых торгах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг вновь превысила $1 200 за 1 тыс. куб. м после того как днем опускалась до $1 150, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 208 за 1 тыс. куб. м, или 103,24 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 1,5%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 000 за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.