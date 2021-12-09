Украина ищет маршрут поставок газа из Хорватии

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина прорабатывает возможность организовать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Хорватии через Венгрию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"Хорватия является одним из приоритетных партнеров Украины в части диверсификации источников снабжения природным газом. 1 января 2021 на острове Крк в Хорватии заработал плавучий СПГ-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд куб. м в год, открывающий доступ к глобальному СПГ-рынку", - говорится в сообщении. Данную тему, уточнили в пресс-службе, 8 декабря обсуждали во время визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Киев.

В сообщении также сказано, что интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только Киеву наладить импорт топлива, а также обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских подземных хранилищах.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импорт из Европы. Между тем с 1 октября 2021 года Киев лишился импорта из Венгрии по виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.