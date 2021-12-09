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"Т Плюс" пока не получила от ФАС конкретных обвинений по делу о манипулировании рынком

По данным антимонопольной службы, компания завышала цены в поданных заявках, что повлияло на рост средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ к настоящему времени не сформулировала обвинений к "Т Плюс" по заведенному ранее делу о манипулировании рынком электроэнергии и мощности. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер.

"Сегодня сформулированного обвинения нет, в ближайшее время оно должно произойти", - отметил он.

Вагнер также подчеркнул, что считает дело несправедливым и выразил готовность отстаивать права компании вплоть до суда.

Ранее ФАС возбудила дело по признакам манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности генерирующей компанией "Т Плюс". По данным службы, компания завышала цены в поданных заявках, что повлияло на рост средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

В случае доказательства вины "Т Плюс" компании будет грозить оборотный штраф.

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