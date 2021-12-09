Интеллектуальная транспортная система начнет работать в Архангельске в 2023 году

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) будет запущена в Архангельске в 2023 году, она сможет увеличить пропускную способность дорог, сообщает в четверг пресс-служба администрации Архангельской области.

"Ввод в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы запланирован на конец 2023 года. Запуск ИТС разрешит многие проблемы: система сможет регулировать транспортные потоки, увеличивая или уменьшая фазы светофоров, ведя водителей по так называемой зеленой дороге. В столице Поморья основная разгрузка потока будет производиться в четырех направлениях: аэропорт - Окружное шоссе, Северодвинский и Краснофлотский мосты, а также Малые Корелы", - указано в сообщении.

Систему уже протестировали, по итогам пропускная способность развязок увеличилась более чем на 25%. В 2020 году был создан центр управлением ИТС на базе Архтелецентра. К 2021 году оцифрованы карты дорог Архангельска. В этом году смонтированы и установлены датчики, камеры видеонаблюдения, а также специальное оборудование для единой платформы управления ИТС.

К концу 2021 года завершатся работы по оборудованию датчиками семи крупных перекрестков Архангельска.