Экспорт подмосковного шоколада вырос почти на 10%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предприятия Московской области за девять месяцев 2021 года экспортировали более 62 тыс. т шоколадной продукции на общую сумму около $175 млн, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Треть российского экспорта шоколадной продукции приходится на Московскую область. Подмосковными предприятиями по итогам 9 месяцев текущего года экспортировано 62,5 тыс. т шоколада на общую сумму $174,8 млн", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что по сравнению в показателями аналогичного периода прошлого года экспорт шоколадной продукции вырос на 9%. Высоких результатов удалось достичь благодаря деятельности крупнейших экспортеров региона, среди которых компании "Марс", "Би-энд-би", "Сладкий орешек", кондитерские фабрики "Волшебница", "Победа".

По данным министерства, Московская область занимает первое место в РФ по объему экспорта шоколада.