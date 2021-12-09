Липецкие власти в рамках программы развития сел завершили ремонт 11-километровой дороги

ЛИПЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области в рамках госпрограммы развития сельских территорий завершили реконструкцию автодороги Слепуха - Долгоруково протяженностью 11 км, общая стоимость работ составила 275 млн рублей. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В рамках госпрограммы дорогу протяженностью в 11 км фактически построили заново, раньше эта дорога почти не отличалась от грунтовой и была укреплена только щебнем, тогда как асфальт давно рассыпался", - рассказал Артамонов, уточнив, что в общей сложности ремонт обошелся в 275 млн рублей.

По его данным, местность, где проходит дорога, имеет сложный рельеф. "В рамках работ переустроили газопровод, укрепили бетоном откосы кювета, в опасных местах установлены сигнальные столбики и барьерное ограждение, обустроили три автобусные остановки и пешеходные дорожки", - рассказал глава администрации области, уточнив, что все работы выполнены качественно и с соблюдением нормативных требований.

Артамонов подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание реконструкции дорог и мостов - финансирование по этим статьям ежегодно увеличивается.

В этом году в Липецкой области было отремонтировано около 600 км муниципальных, городских и сельских автодорог. Как ожидается, в будущем году финансирование дорожного ремонта в регионе увеличится и составит 10,2 млрд рублей. По предварительной оценке, в порядок должны быть приведены почти 580 км региональных и муниципальных автодорог.