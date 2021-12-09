Северная Осетия получит более 230 млн рублей на поддержание бюджетной стабильности

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 230 млн рублей получит Северная Осетия из федерального бюджета на поддержание бюджетной стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Северная Осетия получит дотацию из федерального бюджета в размере 230 млн 300 тыс. рублей на поддержание бюджетной стабильности. Распоряжение о выделении средств в 2021 году российским регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Данная мера поддержки будет оказана 45 субъектам в объеме 29,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.